Восени на Україну чекає різке зростання випадків коронавірусу й складні вибори, – Данілов

Якщо Україна піде за песимістичним сценарієм розвитку пандемії, то станом на 25 жовтня кількість інфікованих COVID-19 у країні досягне 360 тисяч осіб.

Таку заяву на нараді щодо прогнозування поширення коронавірусу зробив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, сказано на сайті відомства. Нагадаємо, за даними на 27 серпня, в Україні поки офіційно підтверджені 112 059 випадків коронавірусної інфекції.

Данілов також підкреслив, що в умовах загострення епідемічної ситуації "вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності".

Як зазначив секретар РНБО, за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу, можна спрогнозувати істотне зростання кількості нових випадків інфікування в Україні, якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину.

За його словами, у зв'язку з початком нового навчального року й активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірус у період із 29 серпня дня до 10 вересня.

"Забезпечення голосування всіх без винятку громадян є ключовою умовою демократичності", – сказав Данілов. Він вказав на те, що виборчий процес повинен бути організований з урахуванням всіх рекомендацій МОЗ щодо протидії COVID-19.

У цьому контексті Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що спільно з ЦВК було напрацьовано чіткий план функціонування виборчих комісій в умовах епідемії.

Данілов висловив переконання, що весь цей процес повинен відбуватися максимально публічно: "Необхідно залучати громадськість до обговорення. Всі члени виборчого процесу повинні знати алгоритм дії при виборах в умовах карантину".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який також був присутній на нараді, зі свого боку зазначив, що пандемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна повинна бути готова до розвитку ситуації за всіма сценаріями, підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 26 серпня від коронавірусної інфекції померли ще 49 пацієнтів. Це найбільша кількість летальних випадків від цієї хвороби за добу, які було зафіксовано в країні.