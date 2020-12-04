На українців чекає відчутне тепло: з'явився прогноз погоди на суботу

Погода в Україні в суботу, 5 грудня, буде сонячною, в деяких регіонах відчутно потеплішає.

За даними Українського гідрометцентру, вітер очікуються південно-східний та східний 7-12 м/с.

Опадів синоптики по країні не прогнозують.

На заході України повітря прогріється до +6 +12, а найхолодніше буде на сході та півночі – від 0 до 3 тепла.

Загалом по країні температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів вище нуля.

Вночі очікується мороз від 1 до 3 градусів, на сході до -6, а ось на заході +3 +5.

Погода у Києві також буде сонячною, вночі -1 -3, вдень до +2.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 5 грудня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на вихідних, 5-6 грудня, похолодання, тумани і ожеледь на дорогах.