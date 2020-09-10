На українців чекає тепла і суха погода: синоптики дали прогноз на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 11 вересня, буде теплою і сухою. Максимальна температура повітря по країні досягне 29 градусів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західним із переходом на північно-західний 5-10 м/с.

На заході країни вдень прогнозується від 20 до 22 тепла, вночі до +11. На Закарпатті тепліше – 27 градусів вдень і 15 вночі.

У північних і центральних областях очікується від 21 до 23 тепла, вночі +11+13.

Найтепліше буде на сході та півдні України: вдень +26+29, вночі від 13 до 15 тепла.

У Києві 11 вересня опадів не буде, температура повітря вдень сягне 20-22 тепла, вночі +11+13.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода майже у всіх регіонах до кінця цього тижня буде сонячною, сухою і теплою.