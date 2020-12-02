Сніг із дощем і поривчастий вітер: синоптикиня дала прогноз погоди для України на 3 грудня

На Україну чекає рання зима – на півночі, сході та в центрі 3 грудня можливі сніг із дощем, на Заході переважатиме суха холодна погода.

Такий прогноз погоди дала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Ці погодні умови складуться через розташування нашої країни посередині кількох синоптичних процесів.

Серед них – серйозний циклон на північному заході Європи, невеликий циклон на півдні Італії та потужний холодний антициклон на північному сході континенту, уточнила вона.

"3-го грудня атмосферний фронт посунеться так далі східніше, як тільки дозволятиме антициклон. Затримається снігом та дощем у східних областях України, подекуди ще опади завтра ймовірні на півночі, у центрі та трохи на Одещині", – розповіла синоптикиня.

На заході, значній території півдня та на Вінниччині переважатиме суха погода. Вітер в Україні буде з південного сходу, поривчастий.

Температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів, на півдні – +2...+6 градусів.

"У Києві 3-го грудня переважатиме волога погода, проте без якихось серйозних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі до -2 градусів, вдень до +2 градусів", – наголосила Діденко.

Україна на синоптичній мапі Європи Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на 3 грудня Facebook Наталка Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за прогнозом синоптикині "Укргідрометцентру" Наталії Голені, погода в грудні в Україні буде теплою. Початок місяця буде по-справжньому зимовим і холодним, однак на "екваторі" очікується потепління.