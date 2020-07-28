На українському пляжі помітили дитину "на ланцюзі". Відео

На пляжі в Запорізькій області зняли, як поруч з жінкою сидить дитина нібито на повідку, який за зовнішнім виглядом нагадує ланцюг.

Відео опубліковано на Instagram-сторінці its_zp. У коментарі написано: "50 відтінків Кирилівки" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Щоб нікуди не пішов і не загубився", – прокоментував автор відео.

При цьому на кадрах точно не видно, чи дійсно поводок прив'язаний до хлопчика, або ж у нього на колінах просто сидить собака на повідку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний випадок стався також у Запорізькій області – в Приморському Посаді. Тоді бабуся тримала на повідку онука, який купався в морі.