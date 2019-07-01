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На українському курорті отруїлися понад 40 дітей: подробиці НП

1.7тЧитати матеріал російською

У літньому таборі "Салют" у курортному селі Коблеве Миколаївської області отруїлися понад 40 дітей.

Всі вони 30 червня поскаржилися на нудоту, запаморочення і високу температуру, пише Depo. Хмельницький.

Відзначається, що лікарем-інфекціоністом із загальної кількості оглянутих було виявлено 16 з гострими симптомами. Їх госпіталізували з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт середньої тяжкості". Інші залишилися на території табору під наглядом лікарів.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Наш Киев

Як уточнює ТСН.ua, адміністрація табору спочатку проігнорувала скарги дітей і запросила медиків тільки після того, як батьки забили на сполох. При цьому, батько одного з маленьких відпочивальників показав умови в таборі "Салют". Він розповів про антисанітарію, постійні крадіжки і неякісне харчування.

Табір "Салют"

Табір "Салют"

khm.depo.ua

Табір "Салют"

Табір "Салют"

khm.depo.ua

Табір "Салют"

Табір "Салют"

khm.depo.ua

Табір "Салют"

Табір "Салют"

khm.depo.ua

Табір "Салют"

Табір "Салют"

khm.depo.ua

Поліція Миколаївській області за фактом отруєння дітей розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

В рамках розслідування поліцейські опитали постраждалих і працівників закладу, а також зайнялися пошуками постачальників продуктів харчування, що і стали причиною отруєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

Також під Києвом у приватному таборі "Славутич" стало відомо про отруєння маленьких відпочивальників. 8-річна дівчинка в результаті сильного зневоднення впала в кому.

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Місце
Україна
Тег
діти отруїлися в таборі
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ага ,помнится в 68 в учебке омсдон пейзаж в умывальнике был веселее.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это у вас дети в таких лагерях отдыхают? Сочувствую я им.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
https://sergeydolya.livejournal.com/1281054.html Это то, что оккупанты натворили в Артеке после вас.
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