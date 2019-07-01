На українському курорті отруїлися понад 40 дітей: подробиці НП

У літньому таборі "Салют" у курортному селі Коблеве Миколаївської області отруїлися понад 40 дітей.

Всі вони 30 червня поскаржилися на нудоту, запаморочення і високу температуру, пише Depo. Хмельницький.

Відзначається, що лікарем-інфекціоністом із загальної кількості оглянутих було виявлено 16 з гострими симптомами. Їх госпіталізували з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт середньої тяжкості". Інші залишилися на території табору під наглядом лікарів.

Ілюстрація Наш Киев

Як уточнює ТСН.ua, адміністрація табору спочатку проігнорувала скарги дітей і запросила медиків тільки після того, як батьки забили на сполох. При цьому, батько одного з маленьких відпочивальників показав умови в таборі "Салют". Він розповів про антисанітарію, постійні крадіжки і неякісне харчування.

Табір "Салют" khm.depo.ua

Табір "Салют" khm.depo.ua

Табір "Салют" khm.depo.ua

Табір "Салют" khm.depo.ua

Табір "Салют" khm.depo.ua

Поліція Миколаївській області за фактом отруєння дітей розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

В рамках розслідування поліцейські опитали постраждалих і працівників закладу, а також зайнялися пошуками постачальників продуктів харчування, що і стали причиною отруєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

Також під Києвом у приватному таборі "Славутич" стало відомо про отруєння маленьких відпочивальників. 8-річна дівчинка в результаті сильного зневоднення впала в кому.

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