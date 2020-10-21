На Україну в четвер чекає сонячна погода і до 21 тепла

Юрій Сергієнко Суспільство 22:41, 21.10.2020 Оновлено: 22:49, 21.10.2020

Погода в Україні в четвер, 22 жовтня, буде теплою й без опадів.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, максимальна температура повітря досягне 21 градуса.

Уночі по країні прогнозується від 4 до 9 тепла, удень – +14...+19, у південних областях і на Прикарпатті – до 21 градуса.

Опадів в Україні не очікується в найближчі три доби, за винятком суботи – невеликий дощ піде на заході й півночі.

У Києві вдень +15...+17, уночі – від 6 до 8 градусів.

Прогноз погоди на 22 жовтня.
Укргідрометцентр

Зі свого боку, синоптикиня Наталія Діденко уточнила, що по країні температура повітря підніметься до 12-18 градусів, а на півдні місцями буде до +20.

Також уранці очікуються тумани.

Карта погоди.
Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують теплу і безсніжну зиму в Україні.

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