На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год
Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 11 червня зареєстрували новий антирекорд перевищення швидкості.
Як повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook, антирекорд було встановлено на трасі Київ – Харків – Довжанський, де водій Volkswagen Touareg розігнався до 237 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.
Зазначається, що цього дня 47 автомобілістів їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Окрім того, на трасі Київ – Чоп одне авто розігналося до 213 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.
Щодо найбільшої кількості порушень швидкісного режиму протягом однієї доби, то ним став водій Skoda Fabia, який порушував правила загалом 10 разів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
Антирекордсменом став водій Audi, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.