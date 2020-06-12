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12 червня • оновлено в 14:45
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На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

2.7т
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Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 11 червня зареєстрували новий антирекорд перевищення швидкості.

Як повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook, антирекорд було встановлено на трасі Київ – Харків – Довжанський, де водій Volkswagen Touareg розігнався до 237 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.

Зазначається, що цього дня 47 автомобілістів їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Окрім того, на трасі Київ – Чоп одне авто розігналося до 213 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості

Щодо найбільшої кількості порушень швидкісного режиму протягом однієї доби, то ним став водій Skoda Fabia, який порушував правила загалом 10 разів.

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

Facebook Патрульної поліції України

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

Facebook Патрульної поліції України

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

Facebook Патрульної поліції України

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

Facebook Патрульної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • Антирекордсменом став водій Audi, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Відеофіксація на дорогах
Місце
Україна
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