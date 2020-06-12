На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості: авто розігналося до 237 км/год

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 11 червня зареєстрували новий антирекорд перевищення швидкості.

Як повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook, антирекорд було встановлено на трасі Київ – Харків – Довжанський, де водій Volkswagen Touareg розігнався до 237 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.

Зазначається, що цього дня 47 автомобілістів їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Окрім того, на трасі Київ – Чоп одне авто розігналося до 213 км/год за дозволеної швидкості 110 км/год.

На трасі Київ – Харків зафіксували новий антирекорд порушення швидкості

Щодо найбільшої кількості порушень швидкісного режиму протягом однієї доби, то ним став водій Skoda Fabia, який порушував правила загалом 10 разів.

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Facebook Патрульної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

Антирекордсменом став водій Audi, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.

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