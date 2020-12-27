На трасі Київ-Чоп з'являться камери автофіксації порушення ПДР

З 30 грудня на трасі Київ-Чоп (М-06) у Львівській області запрацюють камери автоматичної фото та відеофіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це на своїй сторінці у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він уточнив, що всього буде встановлено три камери.

Їх розташують поблизу:

міста Буськ (на 490 км + 400 автодороги),

села Солонка (на 555 км + 662 автодороги і на 555 км + 730 автодороги).

"Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і ДТП", – пояснив Білошицький.

Одна камера буде встановлена поблизу міста Буськ.

Дві камери встановлять поблизу села Солонка.

Facebook Олексія Білошицького.

Нагадаємо, що за неповну першу добу роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху ц Києві та Київській області було зафіксовано понад 35 тисяч випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня по 30 листопада 2020 року в Україні зафіксували понад 1,1 мільйона порушників правил дорожнього руху. Їх зняли камери автофіксації, які почали працювати з початку літа.