На трасі Київ-Чоп з'являться камери автофіксації порушення ПДР

З 30 грудня на трасі Київ-Чоп (М-06) у Львівській області запрацюють камери автоматичної фото та відеофіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це на своїй сторінці у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він уточнив, що всього буде встановлено три камери.

Їх розташують поблизу:

міста Буськ (на 490 км + 400 автодороги),

села Солонка (на 555 км + 662 автодороги і на 555 км + 730 автодороги).

"Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і ДТП", – пояснив Білошицький.

Нагадаємо, що за неповну першу добу роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху ц Києві та Київській області було зафіксовано понад 35 тисяч випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня по 30 листопада 2020 року в Україні зафіксували понад 1,1 мільйона порушників правил дорожнього руху. Їх зняли камери автофіксації, які почали працювати з початку літа.