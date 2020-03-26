Головна Новини
26 березня • оновлено в 11:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Радник із комунікацій, агенція E'COMM Всі статті автора

На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема

4.3т

У бога відмінне почуття гумору, звісно.

Наш відлік інфікованих коронавірусом почався з куршевелівських туристів. В той час, коли всі боялись тих, хто повертався зі своїх тяжких робіт по всьому світу. Поки гастарбайтерів чморили і звинувачували у рознесенні "зарази", наші мільйонери і інші не бідні достойники вже мали на руках тести-підтвердження про власну інфікованість. І прийняли рішення замовчати цю інформацію. Більше того, не маючи явних симптомів, продовжували ходити на роботу і спілкуватися з великою кількістю людей.

За чутками, і Верховна Рада, і Офіс президента, і деякі інші владні структури в паніці - і активно тестуються. Може ще і тому в Одесу, наприклад, відправили всього кілька тисяч тестів із тих 250, що доставили з Китаю.

З коронавірусом наші можновладці не можуть домовитися, як звикли це робити завжди. А от забезпечити собі елітні умови в разі захворювання, можуть.

На скріні - вимоги до обладнання палат для VIP-пацієнтів та вимоги до медичного персоналу. Це означає, що всі чиновники високого рівня матимуть інші, значно кращі, умови лікування. І, відповідно, значно більше шансів на одужання.

Ви уявили подібне ще в якійсь країні світу?! За виключенням Рашкостану хіба.

Ну ще один документ. За підписом заступниці глави Офісу президента Анни Коваленко. Це - звернення в тоні наказу до голів обласних державних адміністрацій з вимогою забезпечити харчування у військових частинах Збройних Сил України. Бо винен коронавірус.

На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема
На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема
На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема

Ви розумієте? У них є кошти на тоновані вікна в палатах VIP - пацієнтів, але немає на тарілку супу для бійців, які знаходяться на бойових позиціях.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Зої Казанжи
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
3
Цікаво
52
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ершов Василий
Ершов Василий
Ну що можна було чекати від дилетантів і відвертих зрадників України?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги