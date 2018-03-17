На тлі танка: в "Л/ДНР" агітували за "борця зі злом" Путіна

У мережі з'явилося так зване звернення "молоді Донбасу" до росіян, де звучать заклики під час виборів президента РФ 18 березня голосувати за Володимира Путіна.

Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікувала "Народна Армія Донбасу".

У зверненні звучать стандартні фрази російської пропаганди про українських "фашистів".

"Нехай ми терористи для всього демонічного прозахідного світу, але ми твердо за Росію - чисту, вільну, правильну, ту, з якої почалося "світове оздоровлення", ту, яка зберегла все те цінне, що притаманне справжньому людині від Бога", - говорить один з "активістів" на відео.

Він стверджує, що Росія обов'язково повинна бути путінської. Крім того, Путіна називають справжнім героєм і патріотом.

Також в зверненні згадують кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак, стверджуючи, що вона є "страшним ліберальним вбивцею".

Крім того, на підтримку Путіна змусили висловитися і дітей. Один зі школярів каже, що ті, хто не захоче проголосувати за Путіна, матимуть кров на своїх руках.

Як повідомляв "Обозреватель", приватна розвідка США назвала імена наступників Путіна.