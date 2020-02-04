Під наглядом Путіна і градом куль: чи вийде у Зеленського провести вибори на Донбасі

У президента Володимира Зеленського розраховують провести вибори на окупованій території Донбасу вже в 2020 році. Так, планується, що чергові місцеві вибори пройдуть одночасно по всій території України вже цієї осені. Правда, про Крим чиновники нічого не говорять.

На чиїх умовах будуть проведені вибори, і чи готові до цього жителі окупованих територій – читайте в OBOZREVATEL.

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Помічник президента України Андрій Єрмак припустив, що на черговій зустрічі нормандської четвірки "сторони зможуть домовитися про проведення виборів на Донбасі.

Вони мають відбутися разом із черговими місцевими виборами в Україні в кінці жовтня 2020 року.

В ОРДЛО ж наполягають на проведенні виборів тільки на своїх умовах, що диктуються Російською Федерацією.

В Україні сумніваються в можливості провести демократичні вибори на Донбасі в такий короткий термін.

Вибори на Донбасі стануть темою зустрічі в "нормандському форматі"

Про це заявив помічник українського президента Андрій Єрмак. За його словами, до наступної зустрічі "нормандської четвірки" Україна повинна пропрацювати новий пакет домовленостей, який допоможе узгодити майбутні вибори на окупованих територіях.

Андрій Єрмак "Слово і Діло"

"Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включно з ОРДЛО, – Ред.) у кінці жовтня", – сказав він.

Відзначимо, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" повинна відбутися в кінці березня-початку квітня 2020 року. Однак у своїй заяві від 1 лютого Єрмак говорить про більш пізній рядок: "Уже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у "нормандському форматі". Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч із новим пакетом домовленостей".

Ймовірно, розглядається можливість проведення саміту наприкінці квітня-початку травня.

Камінь спотикання

Основним спірним моментом у спробах сторін домовитися про проведення виборів на Донбасі – це порядок виконання пунктів мінських угод.

Україна наполягає на виведенні всіх іноземних незаконних збройних формувань і взятті під контроль кордонів з РФ до виборів, на що звернув увагу й сам помічник Зеленського.

"У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав у Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству", – прояснив він.

За словами Єрмака, саме тому українська сторона порушує питання про те, як сьогодні зробити так, щоб кордон до виборів був переданий під контроль України.

"Якщо необхідні сьогодні якісь гарантії, ще щось, давайте говорити. У мене є досвід різних складних переговорів. І є необхідність почути, навіть якщо тобі сьогодні абсолютно неприємна позиція іншої сторони, – але для якогось руху вперед потрібно почути, зрозуміти цю філософію і спробувати зробити все, щоб не поступаючись своїми інтересами, знайти вихід із цієї ситуації", – заявив помічник Зеленського.

Андрій Єрмак "Дело"

У Кремлі ж вимагають спочатку провести вибори і надати Донбасу особливий статус, а після виводити іноземні війська і віддавати кордон під контроль України.

Природно, що під копірку московських вимог, у невизнаних "республіках "Л/ДНР" відреагували на заяву Єрмака, заявивши, що Київ нібито збирається переписати мінські угоди, що на їхню думку, абсолютно неприпустимо.

Так, глава "МЗС" невизнаної "ДНР" Наталія Никонорова відповіла Єрмаку, що вибори на Донбасі можливі тільки після узгодження з "республіками" особливого статусу на постійній основі і закріплення його в Конституції України.

"Нагадуємо: позачергові місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися тільки після того, як будуть опрацьовані й погоджені з представниками республік усі правові аспекти особливого статусу на постійній основі", – заявила сепаратистка, висловивши сумніви, що Україна встигне погодити з ними всі правові аспекти особливого статусу до жовтня.

Вибори в "ДНР" "Капітал"

Які шанси на проведення

В ефірі ObozTV експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій засумнівався в компетенції Єрмака робити подібні гучні заяви. Щоб повністю розуміти ситуацію, необхідно знати, це його особиста думка, чи це думка президента. Військовий експерт схиляється до того, що ці слова радше були піаром.

"Ми бачимо, що зараз у нас використовуються ті ж самі технології, які у себе використовують російську владу. На мій погляд, якщо згадувати про те, що зараз відбувається на Донбасі, про обстріли та вбивства військовослужбовців, то проведення виборів у жовтні взагалі не є реалістичним. Путін все одно буде продовжувати робити все, щоб показати, що він не впливає на ці території", – заявив Козій.

Втілення цього сценарію у життя малоймовірним вважає і глава Комітету виборців України Олексій Кошель. За його словами, підготується і провести демократичні вибори на окупованих територіях за такий короткий термін просто неможливо.

"У першу чергу, місцеві жителі повинні мати доступ до українських ЗМІ. Зараз же, особливо після кодування супутникових українських телеканалів, на окупованих територіях повністю втратили можливість переглядати українські телеканали. Відкритий доступ стосується не тільки телеканалів, а й друкованих видань, і інтернет-ЗМІ. І принциповим має бути не просто включення телеканалів і медіа на час проведення виборів, а повинен пройти досить довгий період, щоб громадяни перебували в українському інформаційному полі", – говорить Кошель.

Кодування українських каналів vchasnoua.com

"Для представників політичних сил, які беруть участь у виборах, повинен бути безперешкодний доступ до всіх населених пунктів, щоб вони могли вільно агітувати і спілкуватися з виборцями. Не останнім є питання безпеки, вибори не можуть проходити під дулом пістолета, там потрібні українські спостерігачі, спостерігачі від партій, там повинні вільно працювати члени комісії", – додав він у коментарі OBOZREVATEL.

На тривалість процесу ще впливає і той факт, що на окупованих територіях не ведеться Державний реєстр виборців, на відновлення якого знадобиться не мало часу. Якщо зібрати все разом, для проведення демократичних виборів за міжнародними стандартами знадобиться не один рік.

"На мою думку, якщо говорити про вибори, має бути досить тривалий період відновлення роботи політичних партій, ЗМІ, центральних органів виконавчої влади, і він може зайняти кілька років", – заявив Кошель.

Ексзаступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука зазначив, що однією з ключових вимог із боку України має бути надання голосу під час проведення виборів переселенцям.

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За оцінками Туки, у виборах на Донбасі можуть взяти участь від 800 тисяч до 1 мільйона тимчасово переміщених осіб. На окупованій території кількість потенційних виборців складе близько 1,5-2 мільйона осіб.

На його думку, можна розглядати два варіанти. Перший – забезпечення можливості для цих людей приїхати на тимчасово окуповану територію і проголосувати. "При цьому їм повинна бути гарантована безпека", – зауважив волонтер.

Другий – забезпечення голосування переселенців безпосередньо в місці їх проживання на підконтрольній території. "Якщо у держави є механізми забезпечення всіх законодавчих процедур голосування", – сказав він.

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