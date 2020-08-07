На Тернопільщині викрили осіб, які вкрали 7 млн у ветеранів війни на Донбасі

На Тернопільщині викрили групу осіб, яка заволоділа 7 млн грн, виділених для виплати одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, та здійснили замах на заволодіння ще 6 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України. Зазначається, що чотирьом особам повідомлено про підозру.

За даними слідства, троє тернополян та мешканець Києва підшуковували учасників бойових дій нібито для допомоги їм в отриманні групи інвалідності та оформляли пакет підроблених медичних документів.

На підставі цих підроблених документів підозрювані звертались до Міністерства оборони України із заявою про виплату одноразової грошової допомоги учаснику бойових дій в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму. Так, впродовж 2018-2019 років учасники групи заволоділи понад 7 млн грн. Правоохоронці попередили заволодіння ще майже 6 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГУ Нацполіції в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області, додали в ОГП.

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