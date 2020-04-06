На Тернопільщині від коронавірусу помер священик

У Тернопільській області помер 57-річний священик, у якого першим у регіоні діагностували COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила пресслужба Тернопільського штабу боротьби із коронавырусом на сторінці у Facebook, додавши, що це вже третя смерть від вірусу в області.

"На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19. Помер чоловік 57 років із міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус", – йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині від COVID-19 помер священик

Зазначається, що чоловік проходив лікування у Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта довелося підключити до апарату штучної вентиляції легень.

"Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер", – підкреслили у повідомленні.

Там також додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місто Монастириськ Тернопільської області може стати "українським Уханем" через різкий спалах коронавірусу і катастрофічну ситуацію з медициною.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!