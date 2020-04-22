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22 квітня • оновлено в 10:01
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На Тернопільщині в будинку для літніх людей 21 людина захворіла на коронавірус

1.8т
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У селі Бариш Бучацького району Тернопільської області в будинку для літніх людей виявили 21 хворого на коронавірус.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Teza. За попередніми даними, занедужали і літні пацієнти, і медичний персонал. Всіх їх ізолювали в приміщенні центру.

Першою захворіла 90-річна жінка, від якої почали заражатися й інші. Водночас про COVID-19 у однієї з підопічних було відомо нібито ще 17 квітня. А вже 19 квітня кількість інфікованих в селі становила 12 осіб.

На Тернопільщині в будинку для літніх людей 21 людина захворіла на коронавірус

На Тернопільщині в будинку для літніх людей 21 людина захворіла на коронавірус

Telegram-канал Teza

У медиків, як з'ясувалося, не було в достатній кількості ні масок, ні халатів. Лише після спалаху хвороби, в понеділок, 20 квітня, волонтери доставили необхідні медзасоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в гуртожитку міста Вишневе Київської області зафіксували раптовий спалах коронавірусу COVID-19. Заразилися 37 осіб, двоє загинули.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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