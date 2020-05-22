На Тернопільщині спалахнув скандал із зараженою COVID-19 медсестрою: її залишили без виплат

У Монастириській районній лікарні на Тернопільщині спалахнув гучний скандал. Медсестра Галина Радловська, яка перехворіла на коронавірус у важкій формі, не може отримати компенсацію в 600 тис. грн без доказів того, що заразилася саме на роботі.

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Як пише "Бабель", жінку, попри те, що вона досі не може повноцінно самостійно дихати, змушують розшукувати пацієнтку, з якою був контакт.

Радловську виписали з лікарні в середині квітня, перед самим Великоднем. Понад місяць жінку лікували від коронавірусу. Хвороба у медички протікала у важкій формі – близько тижня Галина була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Медсестра й досі не може дихати самостійно, тому постійно підключена до кисневого концентратора.

"Без нього мене починає трусити, важко дихати – як кисневе голодування", – розповідає постраждала. Коронавірус найбільше вразив її ліву легеню, також на фоні хвороби в жінки розвинувся цукровий діабет. Чоловік Радловської вже відвіз до Тернополя висновки лікарів та історію її хвороби, щоб отримати довідку про інвалідність.

Коронавірус

З усіх колег, інфікованих у Монастириській районній лікарні, медсестра Галина найважче перенесла хворобу та єдина отримає інвалідність. Але довести, що заразилася на роботі, їй найскладніше.

"Вона у нас перший пацієнт. А лабораторно підтверджених випадків, від кого вона могла заразитися, немає", – говорить голова профспілкового комітету і лікар Монастириської лікарні Віталій Тріщук.

Радловська підозрює, що заразилася від однієї з пацієнток, яка приходила на прийом під час її чергування. "Вона прийшла зранку, у мене якраз була зміна. Вона перетнула кордон із Польщі в Україну, у неї була температура. Її відправили в найближчу лікарню", – згадує медсестра.

За словами жінки, вона вдягла маску й рукавички та зробила пацієнтці експрес-тест на грип, щоб виключити коронавірус. У хворої виявили грип А та відправили її до сімейного лікаря.

Втім, вже наприкінці зміни температура піднялася і в Радловської. Згодом тест теж показав грип А. Однак приблизно через тиждень, коли в медсестри почалася пневмонія, її аналізи відправили на тест у Тернопіль. Там підтвердили факт зараження коронавірусом.

Галині порадили знайти жінку, від якої вона могла заразитися, і попросити її зробити тест на антитіла до коронавірусу. "Ніби так я зможу довести, де заразилася. Але як мені шукати ту жінку, якщо я навіть дихати сама не можу? Чоловік теж не може залишити роботу, бо треба якусь копійку заробляти", – скаржиться постраждала медсестра, зазначаючи, що їй відомо лише ім’я пацієнтки, бо адресу тоді не спитала.

Відколи Радловська захворіла, вона не отримувала жодних виплат чи компенсацій. "Тільки аванс у березні був, і все. Ні лікарняного, нічого", – розповідає жінка.

Щойно її виписали з лікарні, родина медички замовила в Китаї кисневий концентратор. Із доставкою та розмитненням він обійшовся майже у 30 тисяч гривень. Поки його не привезли, апарат орендують у Києві – місяць користування коштує 3 600 гривень.

Медсестра каже, що з часом її організм має адаптуватися і навчитися дихати самостійно. Однак поки що їй вдається протриматися без апарату не більш ніж пів години.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

житель Кременчука Сергій розповів, що заразився коронавірусом (COVID-19), але безкоштовного лікування від держави не отримав. За всі ліки, призначені медиками, він платив сам.

Аналогічна ситуація трапилася і в Кропивницькому, де чоловік витратив 26 580 гривень на лікування від COVID-19, а в лікарні йому сказали, що коштів немає.

Після скандалу пацієнту все ж повернули кошти з фонду лікарні. Їх особисто привіз головлікар.

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