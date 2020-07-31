На Тернопільщині спалахнула небезпечна форма коронавірусу: всі хворі у важкому стані

Карина Бондаренко Суспільство 11:08, 31.07.2020 Оновлено: 11:18, 31.07.2020

У Монастирському районі Тернопільської області спалахнула агресивна форма коронавірусної інфекції. Майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук, ідеться на сайті ОДА.

За його словами, інтенсивний показник захворюваності в області – 270,7 випадків на 100 тисяч населення, при цьому в Україні – 159,0.

"Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 – перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Майже 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка й виникає через недотримання саме карантинних заходів", – сказав Богайчук.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Чернівецькій області після багатолюдного бенкету зафіксували спалах коронавірусу, до лікарів звернулися майже 20 осіб.

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