На Тернопільщині СБУ викрила схему 'списання' запчастин до вертольотів на 5 млн грн

На Тернопільщині Служба безпеки України викрила протиправний механізм поставки контрафактних авіазапчастин до вертолітної техніки. Зловмисники привласнили авіаційне майно, вартість якого становить близько 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили на сайті відомства. Оперативники встановили, що оборудку організували посадовці одного із державних авіаційних підприємств. Вони діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури.

Зазначається, що зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2.

"Щоб "прикрити" оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Враховуючи, що деякі елементи обладнання знаходились у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення", – сказано у повідомленні.

Оперативники встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.

Правоохоронці під час обшуків, проведених у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, вилучили незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.

"Заходи із викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора", – додали у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила та заблокувала в Запоріжжі діяльність рейдерського угруповання, яке планувало заволодіти корпоративними правами та майном підприємств на понад 200 млн гривень.