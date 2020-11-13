На Тернопільщині пообіцяли жорстко стежити за дотриманням карантину вихідного дня

Тернопільська область буде дотримуватися обмежень карантину вихідного дня, за цим простежать співробітники Нацполіціі і Держспоживслужби.

Про це повідомив Укрінформу голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш. За його словами ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в регіоні поки вдається тримати під контролем.

"Все завдяки тому, що на частині територій напередодні вже були введені обмеження", – уточнив глава ОДА.

Він розповів, що провів наради з керівниками органів місцевого самоврядування, на яких зробив акцент на обов'язковості заходів щодо стримування пандемії. Труш підкреслив, що органи влади несуть відповідальність за життя людей.

За його словами, населені пункти, які зіткнулися з наслідками пандемії, з розумінням сприйняли введення карантину вихідного дня.

Труш також зазначив, що дієвість обмежувальних заходів жителі Тернопільщини побачили в березні-квітні, коли завдяки їм вдалося локалізувати і подолати численні осередки захворюваності.

За дотриманням карантину у вихідні дні будуть стежити співробітники Нацполіціі і Держспоживслужби.

Начальник ГУ Нацполіціі в Тернопільській області Олександр Богомол уточнив, що весь особовий склад на вихідні вийде, щоб контролювати дотримання карантинних заходів.

Він пообіцяв, що поліцейські спочатку будуть проводити профілактичну роботу. Однак в разі ігнорування вимог правоохоронці застосують відповідні заходи реагування.

Богомол підкреслив, що до злісних порушників поліція застосовуватиме кардинальні заходи.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, вводять карантин вихідного дня. Він буде діяти до 30 листопада. Але багато інфекціоністів наполягають, що допомогти в боротьбі з епідемією COVID-19 зможе лише локдаун – введення жорсткого карантину.