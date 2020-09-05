На Тернопільщині побратим загиблого на Донбасі Героя відвів його доньку в 1 клас: зворушливе відео

У селі Клювинці на Тернопільщині побратим загиблого на Донбасі Миколи Руснака відвів до першого класу його доньку Софію.

Як повідомило "Суспільне Тернопіль", так захисник Дмитро Мерзлікін вирішив спокутувати свою провину за те, що не повернув друга живим додому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами дружини загиблого воїна, Людмили Руснак, її чоловік був третім з Тернопільщини, хто загинув на російсько-українській війні. Це було шість років тому.

"Загинув 11 липня в районі Зеленопілля. Був рано обстріл, і потім вже нам повідомили, що його немає в живих. Тяжко. Я хочу, щоб тато повів дитину в перший клас. Але так не сталося", – зі словами на очах зазначила жінка.

Захисник України ЗСУ прийшов підтримати доньку загиблого побратима 1 вересня. "Суспільне Тернопіль"

Дмитро Мерзлікін відвів доньку загиблого побратима до 1 класу. Скріншот відео

Дружина Героя Людмила Руснак . "Суспільне Тернопіль"

Перед першим дзвоником вона разом з донькою та побратимом чоловіка відвідали кладовище, де похований Герой. Мерзлікін пригадав, що його поранили під час того самого обстрілу з "Градів", в якому загинув батько маленької Софії.

"Коли у 2014-му році була проведена мобілізація, Микола Ігорович як патріот прийшов у комісаріат. Його призвали в 24-ту бригаду. Ми тоді як командири взяли зобов’язання за його життя та здоров’я. І ми не дотримали свого слова, що ми мали його живим і здоровим повернути до сина і маленької дочки. Тому, знаючи про те, що його дитина буде йти в перший клас, я вирішив завести Софію до школи", – поділився захисник України Мерзлікін.

Воїн ЗСУ Мерзлікін був поранений того ж дня, що загинув Руснак. "Суспільне Тернопіль"

На момент, коли Микола Руснак загинув, його доньці, котра нині пішла у перший клас, було лише дев'ять місяців.

"Татко був добрий. Але я його не пам’ятаю. Я була ще зовсім маленька", – згадує малеча. У школі, де вона навчатиметься, дівчинці надали почесне право привітати всіх учнів першим дзвоником.

Коли Микола Руснак загинув, його доньці було лише 9 місяців. Скріншот відео

Софія Руснак дала перший дзвоник у своїй школі. Скріншот відео

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