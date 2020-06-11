На Тернопільщині після святкування дня народження 28 осіб заразилися COVID-19

У Великогаївській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) на Тернопільщині зафіксували спалах коронавірусу. Там підтвердили 28 випадків захворювання.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіціі в Тернопільській області, причиною спалаху могло стати святкування дня народження місцевого підприємця.

"Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 22 травня в селі Баворов місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди було запрошено 60 гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні. На той час відповідно до карантинних норм проводити такі заходи було заборонено", – сказано в повідомленні.

Так, спалах коранавірусної інфекції зафіксовано в селах Застав'я, Баворів, Прошова, Дичків. Водночас відзначається, що поліцейські встановлюють, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням.

Відомості внесено в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень. Триває перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 11 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 070 випадків коронавірусної інфекції. Із них 689 було виявлено за минулу добу.