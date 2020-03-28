На Тернопільщині медики не були готові до спалаху нового коронавірусу COVID-19 в області, а також не мали навіть засобів індивідуального захисту.

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На перший виклик до інфікованого пацієнта фельдшери поїхали в костюмах, наданих спонсорами, а після виклику не знали, як продезінфікувати машину "швидкої". Про це "24 каналу" повідомила місцева мешканка, громадська активістка Світлана Безділь.

За її словами, до захворювання не підготувалося і керівництво районного й місцевого значення.

Активістка зазначила, що машина, яка відвезла хворого до Чорткова, а потім до Тернополя, протягом доби стояла у дворі "швидкої". Люди навіть записували відео, запитуючи, що робити з авто. Завдяки розголосу інцденту, приїхали співробітники ДСНС і провели дезінфекцію.

"Нікому було спалити, утилізувати ті костюми. Люди не знали механізму, що має відбуватися з тими костюмами. Наші медики були не готові, їх кинули "голими" на боротьбу з ворогом, який ще не вивчений ніким", – зазначила Безділь.

"Для людей прикро те, що наша районна та місцева влада не втрачає моменту, щоб пропіаритися. Одні пишуть про виділений мільйон двісті для боротьби з пандемією. З'ясувалося, що ці гроші були виділені ще місяць тому для погашення заборгованості зарплат медикам", – обурилася активістка.

Як писав OBOZREVATEL, мешканка Кривого Рогу поскаржилася, що в місті не можна зробити навіть платний тест на COVID-19, а медики однієї з лікарень бояться підходити до пацієнта з пневмонією.

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