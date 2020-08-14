На Тернопільщині не хотіли ховати чоловіка через церковні борги

Церква в селі Грабовець Тернопільського району відмовилася ховати небіжчика поки не будуть оплачені його церковні борги на суму 550 гривень.

Як повідомила в Facebook-групі Великогаївскої об'єднаної територіальної громади користувачка Наталя Деревяна, їй видали на касі в храмі розписку про борги (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Скажіть, будь ласка, в селі є така "традиція", що, коли треба поховати людину, то в першу чергу треба йти не до священика, а до церковного касира для того, щоб здати його земні борги і борги його сім'ї. Розумію, що, може, пишу не по темі, але сама з цим зіткнулася і просто стало цікаво: в селах крім Грабовця є ще такі "інкасатори", – написала жінка.

Її пост викликав гарячу полеміку в коментарях. Деяких обурили подібні вимоги в храмі. Інші ж відзначили, що сума щомісячного збору в 20 гривень насправді невелика, і церква повинна на щось існувати, якщо люди користуються її послугами. Треті порадили поміняти священика і звернутися зі скаргою в єпархію.

У відповідях на коментарі Наталя уточнила, що пізніше похорон все-таки відбувся, але пройшов не без скандалу. Також вона підкреслила, що її родич вносив гроші до церкви в міру можливостей.

Facebook Наталі Деревяної

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як 15 років тому на Полтавщині в місті Червонозаводське Лохвицького району священик УПЦ МП змусив відкопати небіжчика і перепоховати.