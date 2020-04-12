На Тернопільщині на коронавірус захворіли понад 40 медпрацівників

У Монастириському районі Тернопільської області виявлено 141 інфікованого коронавірусом, з них 41 медпрацівник.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Статистику станом на 18:00 неділі, 12 квітня, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

"У Монастирському районі виявлено 141 випадок коронавируса, з них в місті Монастириська – 75. Серед інфікованих 41 медпрацівник – 11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів", – написав він.

Медики заразилися коронавірусом на Тернопільщині

Також серед хворих в районі 7 дітей, 12 держслужбовців, 3 поліцейських, 2 вчителі, священик, завідувач дитсадком, рятівник НС, голова ОТГ, сільський староста.

Дронь уточнив, що в районі було обстежено 716 осіб, в тому числі 241 медик.

Як писав OBOZREVATEL: