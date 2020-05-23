На Тернопільщині коронавірус убив топчиновника

У Тернопільській області від ускладнень, викликаних коронавірусом (COVID-19) помер глава Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Чиновник помер увечері в п'ятницю, 22 травня, повідомив у Facebook його син Олександр.

"Перестало битися серце найкращого батька, друга і просто світлої людини. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, що склалася, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка, за нього", – написав він.

Володимир Стефанський Facebook Володимир Стефанський

Видання TeNews зазначає, що Стефанський у віці 49 років помер у Почаївській лікарні. У чиновника діагностували пневмонію, яка дала ускладнення на серце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині спалахнув гучний скандал. Медсестра, яка перехворіла на COVID-19 у важкій формі, не може отримати компенсацію в 600 тисяч гривень без доказів того, що заразилася саме на роботі.