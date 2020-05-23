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23 травня • оновлено в 10:10
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На Тернопільщині коронавірус убив топчиновника

13.1т
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У Тернопільській області від ускладнень, викликаних коронавірусом (COVID-19) помер глава Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Чиновник помер увечері в п'ятницю, 22 травня, повідомив у Facebook його син Олександр.

"Перестало битися серце найкращого батька, друга і просто світлої людини. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку з ситуацією, що склалася, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка, за нього", – написав він.

Володимир Стефанський

Володимир Стефанський

Facebook Володимир Стефанський

Видання TeNews зазначає, що Стефанський у віці 49 років помер у Почаївській лікарні. У чиновника діагностували пневмонію, яка дала ускладнення на серце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині спалахнув гучний скандал. Медсестра, яка перехворіла на COVID-19 у важкій формі, не може отримати компенсацію в 600 тисяч гривень без доказів того, що заразилася саме на роботі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Тег
чиновники
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