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24 березня • оновлено в 18:55
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На Тернопільщині – два нових випадки коронавірусу

1.4т
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У Тернопільській області 24 березня було зареєстровано два нових випадки коронавірусу.

Обидва – в Монастирському районі, повідомив Тернопільський штаб із боротьби з коронавірусом.

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54-річний чоловік госпіталізований в інфекційне відділення Тернопільської лікарні, жінка (вік не уточнюється) направлена в реанімацію.

Таким чином, у Тернопільській області вже чотири підтверджених випадки COVID-19.

Зазначимо, напередодні МОЗ заявляв про 97 випадків зараження COVID-19 на території країни. Разом із новими хворими з Тернопільської та Київської області (станом на 18:30 вівторка) загальна кількість склала 100 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину і не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Тернопіль
Теги
хвороба вірус інфекція
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