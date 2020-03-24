На Тернопільщині – два нових випадки коронавірусу

У Тернопільській області 24 березня було зареєстровано два нових випадки коронавірусу.
Обидва – в Монастирському районі, повідомив Тернопільський штаб із боротьби з коронавірусом.
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54-річний чоловік госпіталізований в інфекційне відділення Тернопільської лікарні, жінка (вік не уточнюється) направлена в реанімацію.
Таким чином, у Тернопільській області вже чотири підтверджених випадки COVID-19.
Зазначимо, напередодні МОЗ заявляв про 97 випадків зараження COVID-19 на території країни. Разом із новими хворими з Тернопільської та Київської області (станом на 18:30 вівторка) загальна кількість склала 100 інфікованих.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину і не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження.
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