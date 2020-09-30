На Тернопільщині чоловік влаштував самопідпал через пенсію: ексклюзивні деталі трагедії

У Тернопільській області 59-річний чоловік підпалив себе в центрі зайнятості. У такий спосіб він хотів привернути увагу до своєї проблеми – у нього закінчився термін виплати допомоги з безробіття, а до оформлення пенсії не вистачало всього кілька місяців.

У Пенсійному фонді стверджують, що стаж, якого не вистачає, можна просто купити, але, мабуть, Володимир К. не знав про це і тепер лежить у лікарні з 60% опіками тіла.

У селі кажуть, що він уже багато років обіцяв спалити себе на очах у всіх. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дістав пляшку й чиркнув запальничкою

У Гусятинському районному центрі зайнятості на Тернопільщині досі не можуть отямитись. Житель села Калагарівка Володимир К. прийшов сюди в позаурочний час, 28 вересня, хоча прийом був призначений тільки в жовтні. Він пройшовся по приміщенню, дістав з рюкзака півлітрову пляшку з рідиною, вилив на себе й чиркнув запальничкою.

"Наші працівники почули різкий запах бензину, потім крик. Вони вибігли в коридор, там горів чоловік. Його швидко загасили й викликали швидку", – розповідає керівник центру зайнятості Антон Череватий.

За його словами, Володимир працював у компанії сторожем, у грудні 2019 звільнився і став на облік у центр, йому було призначено допомогу з безробіття.

"Він не міг оформити пенсію, тому що до страхового стажу не вистачало кілька місяців. А у нас 15 вересня сплив термін, протягом якого він мав право на допомогу. Чоловік був цим незадоволений", – зазначає керівник центру.

Спікер поліції Тернопільській області Сергій Крета розповів, що зараз потерпілий перебуває в Гусятинській районній лікарні. У нього 60% опіків тіла, транспортувати його не можна.

Кілька років домагався землю

У селі Калагарівка вчинку свого односельця здивувалися. "Він уже кілька років загрожує себе спалити на знак протесту. У такий спосіб він тисне на владу, щоб вирішити свої проблеми. Правда, ми не думали, що він це реально зробить. Мало що говорить", – розповіла місцева мешканка Валентина.

Сусіди Володимира поділилися, що чоловік давно відомий у селі своїм незгідливим характером. "Він ніде більше ніж пів року працювати не може. Так, пів року попрацював, потім пішов у центр зайнятості, потім знову. Так на пенсію собі й заробляв", – відзначили вони.

Кілька років Володимир домагався приватизації комунального шматка землі. За словами односельців, там розташований загальний прохід, але він хотів забрати ділянку собі, ходив до сільської ради й говорив, що спалить себе в людному місці.

Володимира в селі вважають людиною не сильно нужденною. Його дружина працює на кухні в дитячому садку. У сім'ї є ділянка землі для оброблення, в господарстві – кури, гуси, навіть в'єтнамські свині.

"З голоду там ніхто не вмирає, діти вже дорослі й живуть окремо. Так, щоб йому не було на що жити і він пішов на відчайдушний крок, такого немає. Правда, він з усіма конфліктує, навіть із найближчими сусідами. Якщо сусідська курка перелетить до нього через паркан, то він її ніколи не поверне", – каже односелець.

Стаж можна докупити

У Пенсійному фонді пояснюють, що насправді стаж, якого не вистачає, можна купити. За кожен місяць потрібно заплатити подвійний розмір мінімального єдиного соцвнеску (ЄСВ). Мінімальний ЄСВ в Україні – 1100 грн (22% мінімальної зарплати). Тобто місяць стажу обійдеться в 2200 грн.