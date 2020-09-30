На Тернопільщині чоловік влаштував самопідпал через пенсію: ексклюзивні деталі трагедії
У районному центрі зайнятості на Тернопільщині житель села Калагарівка спробував себе спалити
Причиною стало те, що йому не вистачило кілька місяців стажу для отримання пенсії
Місцеві жителі кажуть, що потерпілий уже давно обіцяв зробити щось схоже
У Тернопільській області 59-річний чоловік підпалив себе в центрі зайнятості. У такий спосіб він хотів привернути увагу до своєї проблеми – у нього закінчився термін виплати допомоги з безробіття, а до оформлення пенсії не вистачало всього кілька місяців.
У Пенсійному фонді стверджують, що стаж, якого не вистачає, можна просто купити, але, мабуть, Володимир К. не знав про це і тепер лежить у лікарні з 60% опіками тіла.
У селі кажуть, що він уже багато років обіцяв спалити себе на очах у всіх. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Дістав пляшку й чиркнув запальничкою
У Гусятинському районному центрі зайнятості на Тернопільщині досі не можуть отямитись. Житель села Калагарівка Володимир К. прийшов сюди в позаурочний час, 28 вересня, хоча прийом був призначений тільки в жовтні. Він пройшовся по приміщенню, дістав з рюкзака півлітрову пляшку з рідиною, вилив на себе й чиркнув запальничкою.
"Наші працівники почули різкий запах бензину, потім крик. Вони вибігли в коридор, там горів чоловік. Його швидко загасили й викликали швидку", – розповідає керівник центру зайнятості Антон Череватий.
За його словами, Володимир працював у компанії сторожем, у грудні 2019 звільнився і став на облік у центр, йому було призначено допомогу з безробіття.
"Він не міг оформити пенсію, тому що до страхового стажу не вистачало кілька місяців. А у нас 15 вересня сплив термін, протягом якого він мав право на допомогу. Чоловік був цим незадоволений", – зазначає керівник центру.
Спікер поліції Тернопільській області Сергій Крета розповів, що зараз потерпілий перебуває в Гусятинській районній лікарні. У нього 60% опіків тіла, транспортувати його не можна.
Кілька років домагався землю
У селі Калагарівка вчинку свого односельця здивувалися. "Він уже кілька років загрожує себе спалити на знак протесту. У такий спосіб він тисне на владу, щоб вирішити свої проблеми. Правда, ми не думали, що він це реально зробить. Мало що говорить", – розповіла місцева мешканка Валентина.
Сусіди Володимира поділилися, що чоловік давно відомий у селі своїм незгідливим характером. "Він ніде більше ніж пів року працювати не може. Так, пів року попрацював, потім пішов у центр зайнятості, потім знову. Так на пенсію собі й заробляв", – відзначили вони.
Кілька років Володимир домагався приватизації комунального шматка землі. За словами односельців, там розташований загальний прохід, але він хотів забрати ділянку собі, ходив до сільської ради й говорив, що спалить себе в людному місці.
Володимира в селі вважають людиною не сильно нужденною. Його дружина працює на кухні в дитячому садку. У сім'ї є ділянка землі для оброблення, в господарстві – кури, гуси, навіть в'єтнамські свині.
"З голоду там ніхто не вмирає, діти вже дорослі й живуть окремо. Так, щоб йому не було на що жити і він пішов на відчайдушний крок, такого немає. Правда, він з усіма конфліктує, навіть із найближчими сусідами. Якщо сусідська курка перелетить до нього через паркан, то він її ніколи не поверне", – каже односелець.
Стаж можна докупити
У Пенсійному фонді пояснюють, що насправді стаж, якого не вистачає, можна купити. За кожен місяць потрібно заплатити подвійний розмір мінімального єдиного соцвнеску (ЄСВ). Мінімальний ЄСВ в Україні – 1100 грн (22% мінімальної зарплати). Тобто місяць стажу обійдеться в 2200 грн.