На українському телеканалі – спалах COVID-19: співробітники пішли на самоізоляцію

У філії "Суспільного" телебачення в Рівненській області стався спалах коронавірусу COVID-19, через що з вівторка, 12 травня, співробітники компанії переходять на дистанційний режим роботи.

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Як повідомляє "UA:Рівне", заразилися декілька осіб, проте точна кількість не називається.

Усі приміщення телеканалу були продезінфіковані, на самоізоляцію вирушили працівники, які контактували з хворими.

На "UA:Рівне" – спалах COVID-19 Delo.ua

"Основне завдання нашої команди зараз – не розширювати коло контактних осіб та зберегти здоров'я працівників мовника.

Самоізоляція для нас – вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі введені в філії заходи, ніхто не захищений на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог", – заявила менеджерка "UA:Рівне" Людмила Хома.

Редакція продовжить працювати дистанційно, будуть проводиться трансляції в теле- і радіоефірі. Продовжать діяти також діджитал-платформи мовника.

Дані на 11 травня РНБО

Дані на 11 травня РНБО

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.

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