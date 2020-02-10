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11 лютого • оновлено в 03:40
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"Інтеграція в русскій мір": журналістка розповіла про зв'язок Медведчука з телеканалом для ОРДЛО

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Консультантами державного телеканалу для тимчасово окупованих територій нібито стали співробітники "112 каналу", який пов'язують із депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Таку заяву зробила журналістка Олена Трибушна в ефірі "Радіо Донбас.Реалії", пише "Детектор медіа". При цьому вона уточнила, що таку інформацію отримала від колег.

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"Як там буде все насправді відбуватися – я не знаю. Зараз туди прийшли, як мені розповідали журналісти, які там залишилися, прийшли люди зі "112 каналу", які представилися як консультанти цього проєкту.

А ми прекрасно розуміємо, що пропагує "112 ТБ" і його власники. Це не проукраїнська історія. Якщо це якась інтеграція, то це інтеграція в "русскій мір", а не в український простір", – стверджує жінка.

Раніше Трибушна відмовилася від керівництва інформаційним мовленням телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється замість телеканалу іномовлення UATV.

Телеканал для жителів Донбасу

Телеканал для жителів Донбасу

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, запуск окремого телеканалу для жителів окупованого Донбасу очікується вже в лютому 2020 року.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Канали Медведчука російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗМІ Новини Донбасу Донбас
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