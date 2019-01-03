На Святвечір та Різдво Україна буде чи не найхолодніша в Європі - друга карта!

Тому вже діставайте із шаф та скринь тепліші сорочки, плахти та хустки. Бо якраз із 3 січня, можна буде їх провітрювати на морозі.

У четвер в Україну заходить похолодання. Температура повітря становитиме найближчої ночі 0,-6 градусів. Сьогодні вдень очікується -1-6 градусів (перша карта). У східній частині та на Півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів.

Сніг випадатиме вночі в більшості областей, окрім Півдня. А вдень 3-го січня підсніжуватиме у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області.

На решті території суттєві опади - навряд. Зміцніє ожеледиця.

У Києві 3-го січня вночі йтиме періодично сніг, завтра вдень - без істотних опадів. У столиці похолодає до -1-3 градусів. Надалі похолодання посилиться і на Святвечір та Різдво може врізати до -8-11 градусів!

Тому ще раз нагадую - пора витягати святкові вовняні хустки та плахти)