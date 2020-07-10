На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у розмовах президента та енергетиці

У п'ятницю, 10 липня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять російський слід у розмовах українського президента та у вітчизняній енергетиці.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

Також у студії очікується пряме включення шахтарів, що страйкують.

Участь в обговоренні візьмуть:

Міхеїл Саакашвілі , президент Грузії (2004-2013);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;

Юлія Ковалів , заступниця голови Офісу Президента України;

Андрій Герус , народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олексій Кучеренко , народний депутат, ВО “Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олександр Дубінський , народний депутат, “Слуга народу”;

Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Віталій Бутенко , директор з комерційної діяльності ДТЕК;

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському. Президент Зеленський, який вийшов шахтарів під ОП, не дотримав обіцянки щодо погашення боргів держкомпанії "Центренерго" перед державними вугледобувними підприємствами.