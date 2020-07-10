На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у розмовах президента та енергетиці
У п'ятницю, 10 липня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять російський слід у розмовах українського президента та у вітчизняній енергетиці.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
Також у студії очікується пряме включення шахтарів, що страйкують.
Участь в обговоренні візьмуть:
Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;
Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;
Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу”;
Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК;
Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;
Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському. Президент Зеленський, який вийшов шахтарів під ОП, не дотримав обіцянки щодо погашення боргів держкомпанії "Центренерго" перед державними вугледобувними підприємствами.