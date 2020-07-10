На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять російський слід у розмовах президента та енергетиці

Марина Погорілко Суспільство 17:57, 10.07.2020 Оновлено: 17:57, 10.07.2020

У п'ятницю, 10 липня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять російський слід у розмовах українського президента та у вітчизняній енергетиці.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

Також у студії очікується пряме включення шахтарів, що страйкують.

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

  • Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

  • Руслан Кошулинський, народний депутат VII скликання;

  • Юлія Ковалів, заступниця голови Офісу Президента України;

  • Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу”, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

  • Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

  • Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу”;

  • Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

  • Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК;

  • Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;

  • Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському. Президент Зеленський, який вийшов шахтарів під ОП, не дотримав обіцянки щодо погашення боргів держкомпанії "Центренерго" перед державними вугледобувними підприємствами.

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