На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять причини загибелі курсантів в Ан-26 та конфлікт у Нагірному Карабасі

У п'ятницю, 2 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять причини загибелі курсантів у літаку Ан-26 у Чугуєві на Харківщині, а також конфлікту в Нагірному Карабасі.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чому загинули 26 військових під час навчального польоту?

В якому стані українська військова авіація?

Чи є майбутнє у Повітряних сил України?

Війна між Вірменією і Азербайджаном, що зараз відбувається у Нагірному Карабасі?

Білорусь: спортсмени проти Лукашенка.

Гості студії:

Олег Уруський , віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, голова Державної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26;

Міхеїл Саакашвілі , Голова Виконавчого комітету реформ, Президент Грузії (2004 - 2013);

Сергій Дроздов , командувач Повітряних сил Збройних сил України;

Михайло Забродський , генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Олексій Кучер , голова Харківської обласної державної адміністрації;

Ігор Смешко , голова СБУ (2003-2005), член Ради національної безпеки та оборони України (2003-2005);

Ігор Романенко , заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), генерал-лейтенант запасу;

Олександр Лиходід , льотчик-випробувач, полковник ВПС України;

Сергій Притула , волонтер, громадський діяч;

Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Денис Томенчук , редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;

Катерина Снитіна, капітан збірної Білорусі з баскетболу.

Всенародне чесне голосування – щотижня, а не раз на декілька років. Таку мету ставить команда "Електронної демократії". Це незалежний онлайн-проєкт з вивчення громадської думки, який створив Савік Шустер разом з кращими програмістами та соціологами України.

Приєднуйтеся до найактивніших та прогресивних громадян України вже зараз. Дивіться сьогодні прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера" і беріть участь у голосуванні. Для цього просто додайте на ваш телефон чи комп’ютер бот "Електронної демократії" та дотримуйтеся підказок електронного помічника:

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Як повідомляв OBOZREVATEL: