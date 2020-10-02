На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять причини загибелі курсантів в Ан-26 та конфлікт у Нагірному Карабасі
У п'ятницю, 2 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять причини загибелі курсантів у літаку Ан-26 у Чугуєві на Харківщині, а також конфлікту в Нагірному Карабасі.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чому загинули 26 військових під час навчального польоту?
В якому стані українська військова авіація?
Чи є майбутнє у Повітряних сил України?
Війна між Вірменією і Азербайджаном, що зараз відбувається у Нагірному Карабасі?
Білорусь: спортсмени проти Лукашенка.
Гості студії:
Олег Уруський, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, голова Державної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26;
Міхеїл Саакашвілі, Голова Виконавчого комітету реформ, Президент Грузії (2004 - 2013);
Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил Збройних сил України;
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська Солідарність”;
Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації;
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), член Ради національної безпеки та оборони України (2003-2005);
Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), генерал-лейтенант запасу;
Олександр Лиходід, льотчик-випробувач, полковник ВПС України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;
Денис Томенчук, редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;
Катерина Снитіна, капітан збірної Білорусі з баскетболу.
Всенародне чесне голосування – щотижня, а не раз на декілька років. Таку мету ставить команда "Електронної демократії". Це незалежний онлайн-проєкт з вивчення громадської думки, який створив Савік Шустер разом з кращими програмістами та соціологами України.
Приєднуйтеся до найактивніших та прогресивних громадян України вже зараз. Дивіться сьогодні прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера" і беріть участь у голосуванні. Для цього просто додайте на ваш телефон чи комп’ютер бот "Електронної демократії" та дотримуйтеся підказок електронного помічника:
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Виявилося, що у лівого двигуна літака ЗСУ Ан-26, що розбився, був перевищений термін служби.