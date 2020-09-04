На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Білорусі та реакцію на них України

У п'ятницю, 4 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні події в Білорусі, реакцію на них України та операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чим закінчаться протести в Білорусі?

Як Україна має реагувати на події в сусідній державі?

Чи дійсно українські спецслужби готували наймасштабнішу операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"?

Та чи є серед оточення Президента зрадник?

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України;

Марія Колесникова, членкиня президії координаційної ради Білорусі, координаторка штабу Віктора Бабарика;

Вероніка Цепкало, дружина і лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;

Ірина Верещук, народна депутатка, "слуги народу", членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";

Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;

Віталій Романенко, генерал-лейтенант, начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (2003-2006)

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

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