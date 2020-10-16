На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять опитування Зеленського: у чому задум президента

У п'ятницю, 16 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять опитування, яке має відбутися в Україні в день виборів, 25 жовтня, з ініціативи президента Володимира Зеленського, та спробують зрозуміти у чому полягає його задум.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чому Президент України хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів?

Скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне?

Чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів та негідників при владі?

Хто розганяв фейки про повій на Майдані?

Участь в обговоренні візьмуть:

Леонід Кравчук , Президент України (1991-1994);

Давид Арахамія , голова фракції партії “Слуга народу”;

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО “Батьківщина”;

Ірина Верещук, народна депутатка, “Слуга народу”;

Нестор Шуфрич , народний депутат, “Опозиційна платформа – За Життя”;

Олексій Гончаренко , народний депутат, "Європейська Солідарність”;

Олександра Устінова , народна депутатка, “ГОЛОС”;

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Андрій Білецький , лідер партії “Національний корпус”;

Марина Ставнійчук , членкиня Венеційської комісії від України (2009- 2013);

Денис Бігус , засновник Bihus.Info;

Юрій Бутусов , головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Віталій Шабунін , голова ГО “Центр протидії корупції;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994).

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