На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять опитування Зеленського: у чому задум президента
У п'ятницю, 16 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять опитування, яке має відбутися в Україні в день виборів, 25 жовтня, з ініціативи президента Володимира Зеленського, та спробують зрозуміти у чому полягає його задум.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
У студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чому Президент України хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів?
Скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне?
Чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів та негідників при владі?
Хто розганяв фейки про повій на Майдані?
Участь в обговоренні візьмуть:
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО “Батьківщина”;
Ірина Верещук, народна депутатка, “Слуга народу”;
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За Життя”;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність”;
Олександра Устінова, народна депутатка, “ГОЛОС”;
Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Марина Ставнійчук, членкиня Венеційської комісії від України (2009- 2013);
Денис Бігус, засновник Bihus.Info;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;
Віталій Шабунін, голова ГО “Центр протидії корупції;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Пізніше Зеленський особисто озвучив перше запитання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи і парламенту.
В ОП розповіли, що Україна знаходиться "на самому початку боротьби з корупційними кланами" і "змінити ситуацію може лише справжня воля українського народу". Саме тому питання довічного покарання за корупцію в особливо великих розмірах і вирішили винести на "всенародне опитування".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування"не буде виноситися тема війни на Донбасі і "зради" чекати не варто.
Згодом президент назвав і другий пункт із опитування: чи підтримують українці створення на Донбасі вільної економічної зони?
Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук пояснив суть другого питання і сказав, що він здивований "істерикою", яку воно спровокувало.
У соцмережах поширили повний список запитань, які готується поставити українцям президент Володимир Зеленський під час "всенародного опитування". Його підтвердили в Офісі президента.