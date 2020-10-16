На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять опитування Зеленського: у чому задум президента

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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В ефірі 'Свободи слова Савіка Шустера' обговорять опитування, анонсоване президентом

У п'ятницю, 16 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять опитування, яке має відбутися в Україні в день виборів, 25 жовтня, з ініціативи президента Володимира Зеленського, та спробують зрозуміти у чому полягає його задум.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Чому Президент України хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів?

  • Скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне?

  • Чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів та негідників при владі?

  • Хто розганяв фейки про повій на Майдані?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

  • Давид Арахамія, голова фракції партії “Слуга народу”;

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО “Батьківщина”;

  • Ірина Верещук, народна депутатка, “Слуга народу”;

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа – За Життя”;

  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність”;

  • Олександра Устінова, народна депутатка, “ГОЛОС”;

  • Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

  • Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

  • Марина Ставнійчук, членкиня Венеційської комісії від України (2009- 2013);

  • Денис Бігус, засновник Bihus.Info;

  • Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

  • Віталій Шабунін, голова ГО “Центр протидії корупції;

  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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