На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять корупцію в податковій та митниці

Тимур Григоренко Суспільство 18:01, 12.06.2020

У п'ятницю, 12 червня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

"Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем в податковій і митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топ-корупціонерів країни?" – йдеться в анонсі.

Анонс "Свобода слова Савіка Шустера"

Гостями студії стануть:

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;

  • Юлія Кузнєцова, заступник голови Офісу Президента України;

  • Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;

  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 – березень 2020)

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційного Платформа – За життя";

  • Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";

  • Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

  • Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

  • Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонував ексглаві СБУ і колишньому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському очолити митницю.

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