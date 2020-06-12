На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять корупцію в податковій та митниці

У п'ятницю, 12 червня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

"Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем в податковій і митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топ-корупціонерів країни?" – йдеться в анонсі.

Анонс "Свобода слова Савіка Шустера"

Гостями студії стануть:

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;

Юлія Кузнєцова, заступник голови Офісу Президента України;

Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 – березень 2020)

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційного Платформа – За життя";

Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонував ексглаві СБУ і колишньому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському очолити митницю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал