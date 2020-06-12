Головна Новини
12 червня • оновлено в 19:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять корупцію в податковій та митниці

1.7т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 12 червня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, скільки бюджет України втрачає від корупційних схем в податковій службі та митниці.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

"Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем в податковій і митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось із топ-корупціонерів країни?" – йдеться в анонсі.

Анонс "Свобода слова Савіка Шустера"

Анонс "Свобода слова Савіка Шустера"

Гостями студії стануть:

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;

  • Юлія Кузнєцова, заступник голови Офісу Президента України;

  • Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;

  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 – березень 2020)

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційного Платформа – За життя";

  • Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";

  • Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

  • Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

  • Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонував ексглаві СБУ і колишньому віце-прем'єр-міністру Валерію Хорошковському очолити митницю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги