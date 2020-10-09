На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможе діджиталізація перемогти бюрократію та корупцію в Україні

Марина Погорілко Суспільство 17:51, 9.10.2020 Оновлено: 17:57, 9.10.2020

У п'ятницю, 9 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять цифрові технології в Україні, зокрема, чи здатні вони перемогти бюрократію та корупцію. Торкнуться також питання ефективності лікування хворих на COVID-19 у країні.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Чи зможуть цифрові технології позбавити нас від бюрократичної тяганини?

  • Хто кого: діджиталізація чи українська корупція?

  • Чи реально впровадити у нашій країні "соціальний рейтинг" та які загрози це несе?

  • Наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;

  • Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифровий трансформації України;

  • Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;

  • Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції в податковій і на митниці

  • Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції";

  • Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;

  • Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт із кібербезпеки;

  • Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

  • Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;

  • Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

  • Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС", хворіє на коронавірус;

  • Яна Зінкевич, народний депутат, "Європейська Солідарність", хворіє на коронавірус вдруге;

  • Олександр Глущенко, член Правління Інтернет Асоціації України;

  • Максим Богрецов, член основного складу Координаційної Ради Білорусі, IT-бізнесмен;

  • Тарас Степаненко, гравець ФК "Шахтар", гравець Національної збірної України з футболу;

  • Артур Глущенко, начальник медичної служби першої команди ФК "Шахтар".

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