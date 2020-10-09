На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможе діджиталізація перемогти бюрократію та корупцію в Україні
У п'ятницю, 9 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять цифрові технології в Україні, зокрема, чи здатні вони перемогти бюрократію та корупцію. Торкнуться також питання ефективності лікування хворих на COVID-19 у країні.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чи зможуть цифрові технології позбавити нас від бюрократичної тяганини?
Хто кого: діджиталізація чи українська корупція?
Чи реально впровадити у нашій країні "соціальний рейтинг" та які загрози це несе?
Наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні?
Участь в обговоренні візьмуть:
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифровий трансформації України;
Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;
Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції в податковій і на митниці
Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції";
Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;
Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт із кібербезпеки;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;
Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;
Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС", хворіє на коронавірус;
Яна Зінкевич, народний депутат, "Європейська Солідарність", хворіє на коронавірус вдруге;
Олександр Глущенко, член Правління Інтернет Асоціації України;
Максим Богрецов, член основного складу Координаційної Ради Білорусі, IT-бізнесмен;
Тарас Степаненко, гравець ФК "Шахтар", гравець Національної збірної України з футболу;
Артур Глущенко, начальник медичної служби першої команди ФК "Шахтар".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні клієнтам банків під час дистанційного відкриття рахунку замість пред'явлення ID-карти або біометричного закордонного паспорта відтепер достатньо показати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія";
також однією з нових функцій додатку "Дія" стала можливість ділитися техпаспортом свого авто з іншими водіями.