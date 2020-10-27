На Сумщині жителі організували фейкові вибори: поліція оголосила підозру

Поліція оголосила підозру організатору незаконних виборів у селі Соснівка Конотопського району Сумської області 25 жовтня.

Через небажання приєднувати їхнє село до Поповської об'єднаної територіальної громади частина місцевих жителів створила незаконну виборчу дільницю для проведення місцевих виборів, повідомила пресслужба МВС.

Селяни вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщення під дільницю надав місцевий підприємець.

Як реквізити "фейкової" дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, у той час, коли справжня комісія працювала за іншою адресою.

"Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців, які внаслідок так і не змогли реалізувати своє право вибору", – говориться в повідомленні.

Голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 157 – "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача" та ч. 1 ст. 353 – "Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі глава Приморської райадміністрації, кандидат у депутати від "Довіряй справам" Марат Корольов влаштував розбірки на засіданні дільничної виборчої комісії. Обурення чиновника викликало те, що члени комісії не дозволяли проводити відеофіксацію засідання.