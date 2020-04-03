На Сумщині жінка заперечує смерть матері від коронавірусу: з'явились суперечливі документи

У Сумській області дочка померлої у Конотопській центральній районній лікарні жінки, у якої офіційно була встановлена смерть від коронавірусу COVID-19, оприлюднила довідку, у якій йдеться про "негативний результат ПЛР-тесту" матері.

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Довідку з вірусологічної лабораторії ДУ "Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України" донька загиблої Олена Приходько опублікувала на сторінці у Facebook. Вона звинуватила міського голову Конотопа Артема Семеніхіна у "нагнітанні паніки", а той, у свою чергу, відповів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У довідці, виданій установою 31 березня, йдеться про те, що відбір біоматеріалу у 59-річної Олени Грищенко, жительки села Козацьке Конотопського району, було проведено 29 березня, а результат дослідження методом ПЛР на коронавірус – "негативний".

Довідка про ПЛР-тест Facebook/Олена Приходько

Також Приходько розповіла про цькування людьми та звинуватила Семеніхіна у "нагнітанні паніки та створенні піару на чужому горі".

"Все "завдяки" голослівним заявам нашого мера, який замість того, аби заспокоювати населення в такий важкий емоційно час, сіє паніку, робить піар і славу на чужому горі, використовує неперевірену або і взагалі вигадану власною уявою інформацію, і несе її в масу, розголошує фейк на всю країну", – написала донька загиблої.

На Сумщині жінка заперечує смерть матері від коронавірусу. Ілюстрація

Водночас сам Семеніхін на своїй сторінці у мережі опублікував іншу довідку цієї ж вірусологічної лабораторії. У документі, датованому 29 березня, вказано, що відбір біоматеріалу у Грищенко був проведений 28 березня, а в результаті дослідження було виявлено COVID-19.

Довідка про ПЛР-тест Facebook/Артема Семеніхін

Інформаційне агенство УНІАН відзначило, що під дописом Приходько зібралося чимало негативних коментарів, зокрема у бік міського голови та кореспондентки "ТСН", яка готувала репортаж про COVID-19 в Сумській області. У коментарі агентству сам Семеніхін розповів, що готує до правоохоронних органів дві заяви.

"Перша – з приводу недостовірної інформації від Сумського лабораторного центру, який видав дві протилежні довідки, оприлюднення яких обурило суспільство у непростий час карантину. Інше – про погрози журналістці, адже деякі закликали навіть "спалити" її", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Семеніхін заявив, що Конотопський район Сумської області не був готовий до епідемії коронавірусу, тому що медики не були забезпечені необхідним захистом.

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