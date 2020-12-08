На Сумщині жінка за 4 дні "згоріла" від COVID-19: із температурою 40 ходила на роботу

В Охтирці Сумської області від коронавірусу (COVID-19) померла 55-річна жінка. Ірина Чернецька потрапила до лікарні із запаленням легенів і через 4 дні померла.

Як говориться в сюжеті "Надзвичайних новин", у жінки різко піднялася температура до 40 градусів, але вона все одно пішла на роботу.

Але температура не падала і Чернецька все-таки вирушила додому, не допрацював до кінця дня. І тільки через 4 дні сімейний лікар повідомив їй результати аналізів: коронавірус і рентген показав двостороннє запалення легенів.

"Їй було не гірше і не краще. Ходила в туалет, їла, відлежувалася, не скаржилася. Вживала таблетки. При цьому температура не падала", – розповів чоловік Михайло Чернецький.

Тільки через добу рідні викликали швидку допомогу, але місця в опорній Тростянецькій лікарні не було. Тому її поклали в місцеву Охтирську лікарню, але через 4 дні вона померла. За словами лікарів, пацієнтку привезли у важкому стані.

"Стан пацієнтки було важким, а в останні дні дуже важким. Декомпенсована форма діабету, інтоксикація та коронавірусна пневмонія", – сказав заступник глави Охтирської районної лікарні Олександр Лисенко.

Рідні померлої звинувачують в її смерті сімейного лікаря, який не відразу направив жінку до лікарні. На думку її колег по роботі, поки Чернецька була тиждень вдома, її стан суттєво погіршився.

Однак сімейний лікар Ефім Досій сказав, що на момент прийому пацієнтки, вона не потребувала госпіталізації. Та й до того місць в лікарні немає, медустанови заповнені хворими.

Глава Тростянецького центру первинної медичної допомоги Світлана Лобола підтвердила, що місць в лікарнях немає і хворих з легкою пневмонією лікують вдома.

"Було втрачено час. Потрібно було з першого дня класти її в лікарню, хоча б в коридорі. А вдома ми не могли їй допомогти. Ми чекали її смерті, я так зрозумів", – додав вдівець.

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