На Сумщині жінка померла біля входу в лікарню після здачі тесту на COVID-19

У середу, 18 листопада, в Путивлі Сумської області жінка померла перед входом в лікарню.

Як повідомляють "Путивльские ведомости" в Facebook, приблизно о 14:00 на території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря.

За словами директора Путивльської лікарні Світлани Семененко, ще тиждень тому лікар направила її на рентген, на знімку виявили бронхіт.

"Можливо, клінічно, пневмонія була, але не рентгенологічно", – зазначила вона.

Сімейний лікар нібито обдзвонила всі медичні установи, профільовані під госпіталізацію COVID-хворих, в пошуках вільного місця, але жінку так і не госпіталізували.

У коментарях кума померлої написала, що в понеділок у жінки взяла мазок на коронавірус з носа і горла. Ще один мазок взяли вже після смерті, але результатів ще немає.

Ще одна знайома загиблої звинуватила сімейного лікаря Аллу Чижик в халатності. Лікар їй відповіла, що на прийомі пацієнтці була викликана екстрена медична допомога, яка відмовилася виїхати.

"Мені відповіли, що якщо я знайду місце в стаціонарі для пацієнтки, її приїдуть і транспортують. Протягом двох годин я шукала місце по всій області. В ЦРЛ пацієнтка поїхала машиною", – стверджує вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 вчинила самогубство в міській лікарні.

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