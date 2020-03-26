У Сумах у четвер, 26 березня, зафіксували перший у місті випадок зараження коронавірусом.

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Про це повідомив заступник міського голови Сум Максим Галицький, передає Укрінформ. Зазначається, що пацієнтка нещодавно повернулася з Чехії.

"Хвороба вразила 49-річну жінку. В Україну вона приїхала 10 березня. 19 березня звернулася до сімейного лікаря. 23 березня її госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, а 25 березня Сумський лабораторний центр підтвердив у жінки коронавірус", – розповів він.

На Сумщині зафіксовано другий випадок коронавірусу forbes.ru

Це вже другий випадок у Сумській області. 25 березня стало відомо про смерть у місті Конотоп 76-річної жінки, експрестест якої показав COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними МОЗ, всього в Україні коронавірусом вже заразилися 156 осіб.

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