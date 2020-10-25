На Сумщині влаштували вибори на фейковій дільниці: бюлетені надрукували самостійно
У Сумській області в селі Соснівка Конотопського району зафіксували роботу незаконної виборчої дільниці. Вона організувала голосування до сільської ради, яка відмовилася входити до складу ОТГ.
Про це в день виборів 25 жовтня повідомила співробітниця ОПОРИ Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook. За її словами, така ДВК діяла за ідентичним номером, що і справжня – №590211, а бюлетені її організатори надрукували самостійно.
"Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, вони отримали вже дозвіл прокуратури на вхід у будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій", – написала вона.
Примітно, що біля фейкової дільниці в селі грала музика – так людей запрошували на голосування, й вони йшли туди замість справжньої, де спостерігалася дуже низька явка виборців.
"Вона в глибині села розташована, і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", – додала Айвазовська.
За оцінками юристів ОПОРИ, це грубе порушення законодавства. Організаторам загрожує обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до трьох років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Кропивницькому правоохоронці викрили мережу підкупу електорату. Її організатори пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій і окремих кандидатів від неї. Вартість одного голосу становила 500 гривень.
У Києві опитування від президента України Володимира Зеленського проводили неповнолітні.
У Василькові на Київщині поліція затримала два автобуси із жителями Луганщини, які прибули для участі в "каруселі" на користь кандидатки на пост мера міста Наталії Баласинович.
В Ірпені викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир факультету податкової поліції Університету державної фіскальної служби України.
Крім того, в Ірпені напали на кандидата в депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу", ексжурналіста Ігоря Колтунова – він опинився на підлозі.
Нагадаємо: українцям сказали, що потрібно робити, якщо вони помітили порушення на дільниці. Є два способи повідомити правоохоронцям.