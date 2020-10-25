На Сумщині влаштували вибори на фейковій дільниці: бюлетені надрукували самостійно

У Сумській області в селі Соснівка Конотопського району зафіксували роботу незаконної виборчої дільниці. Вона організувала голосування до сільської ради, яка відмовилася входити до складу ОТГ.

Про це в день виборів 25 жовтня повідомила співробітниця ОПОРИ Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook. За її словами, така ДВК діяла за ідентичним номером, що і справжня – №590211, а бюлетені її організатори надрукували самостійно.

"Поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, вони отримали вже дозвіл прокуратури на вхід у будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій", – написала вона.

Примітно, що біля фейкової дільниці в селі грала музика – так людей запрошували на голосування, й вони йшли туди замість справжньої, де спостерігалася дуже низька явка виборців.

"Вона в глибині села розташована, і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", – додала Айвазовська.

За оцінками юристів ОПОРИ, це грубе порушення законодавства. Організаторам загрожує обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Скриншот Facebook Ольга Айвазовська

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