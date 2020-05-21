На Сумщині вчительку повернули на роботу після "захоплення" дітей в заручники. У школі паніка, а влада відмовчується

Вчителька, яка опинилася в центрі скандалу на Сумщині, виграла суд і знову повертається в школу. Півтора року тому педагогиня не бажала проходити атестацію і, щоб уникнути її, зачинилася разом із дітьми в класі. В результаті рятувати дітей приїхала поліція.

У самому навчальному закладі зараз не знають, що робити, а в управлінні освіти зберігають мовчання. Батьки підозрюють, що за вчителькою стоїть якийсь покровитель, а директорку навчального закладу звільнили саме через скандал.

Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зачинилася з дітьми в класі

У школі №6 міста Шостка на Сумщині – переполох. Днями стало відомо, що Апеляційний суд поновив на посаді вчительку математики Ніну Кобізько, яку 2018 року звільнили зі скандалом.

Тоді ще 70-річна освітянка замкнула в кабінеті учнів 5-го класу. Так вона вчинила, щоб не пустити на свій відкритий урок атестаційну комісію.

Діти були налякані, щоб визволити їх довелося викликати поліцію. Педагогиня не здавалася, на всі вмовляння колег відчинити двері відповідала відмовою. Зрештою поліцейським вдалося проникнути в приміщення.

Вчителька математики Ніна Кобізько ТСН

Деякі діти плакали від переляку, комусь навіть стало зле. До школи прийшли обурені батьки. З'ясувалося, що літня вчителька не хотіла проходити атестацію, оскільки побоювалася звільнення.

Діти плакали Скриншот відео

Її роботою давно були незадоволені батьки учнів, вони говорили, що жодних знань дітям вона не дає. Тоді Ніну Кобізько звільнили.

А тепер вона виграла суд, і її повинні не тільки поновити на посаді, але й виплатити 100 тисяч гривень.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів OBOZREVATEL, що оскільки в цій історії вже є рішення суду, то він не може втручатися.

"Однак я можу порадити батькам, якщо вони звернуться до мене, щоб уважно стежили за тим, що відбувається. І щоб тут не було поганого ставлення вчителя до дітей, і щоб нормально тривав навчальний процес", – пояснив він.

"Закон про освіту дає можливість зараз усіх перевести на контракти. Він укладається терміном на один рік, а потім, з огляду на думку батьків та як навчаються діти, керівництво школи вже вирішує, чи продовжувати цей контракт", – додав Горбачов.

Діти бояться ходити до школи

Батьки учнів, які відвідують цей навчальний заклад, пишуть у соцмережах, що їхні діти бояться повернення Кобізько.

"Моя дочка начається в 6-му класі цієї школи, вона вже в паніці, що ця вчителька у них може викладати. Вона давно там відома своїми дивними вчинками, а жодних особливих знань не дає. Звісно, будемо розмовляти з керівництвом школи, щоб до дітей на уроки її не ставили", – хвилюється мама Ольга.

Одна з мам погодилася на умовах анонімності розповісти про ситуацію в школі. "Я знаю точно, що діти її бояться. Її в місті всі знають як неадекватну людину. Класна керівниця нам розповідала, що в цієї особи є якісь покровителі. Через неї після скандалу звільнили й директорку школи – нібито за те, що надала розголосу тій історії. Півтора року немає директора. Проводять якісь конкурси, називають то одне прізвище, то інше", – каже мама школяра.

Шкільний клас Народна правда

Крім того, за словами жінки, в самому навчальному закладі не все гаразд. "Багато дітей тут навчається з сусідніх сіл, вони дуже забиті, багато хто з проблемних сімей. Тому вони бояться виступати проти. Дотепер в цій школі існують побори, немає шкільного автобуса, учні змушені добиратися маршруткою. Є один безкоштовний автобус, який їздить об 11:30 та 14:30. І дітям, щоб дістатися додому, треба або раніше йти з уроків, або чекати на наступну маршрутку. І вона вже платна. Я бачила, як дівчинка з 1-го класу запізнилася на автобус і сиділа, чекала маршрутку. Я їй дала грошей на проїзд", – розповіла вона.

В управлінні освіти міської ради Шостки про цю ситуацію говорити не хочуть і злякано кидають слухавку, щойно зачують питання про Кобізько. Не відповідають і в самій школі.

Відновлюються, тому що їх не вміють звільняти

Співзасновниця ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко вважає, що, як правило, шанс на відновлення таким педагогам дає саме керівництво навчальних закладів, яке проводить звільнення з юридичними помилками.

"Вони їх припускаються або через незнання, або навмисно. Та найчастіше керівництво шкіл просто не знає, як правильно за законом потрібно звільняти. І це стає підставою для таких вчителів повертатися назад", – вважає Бондаренко.

До того ж самі школи не мають юристів, а фахівці при управліннях або департаментах освіти просто не хочуть займатися цим або теж не знають, як правильно це зробити.

Батьки пишуть в соцмережах

"Якщо в Києві ще цього навчилися, департамент освіти вже має досвід, то в регіонах звільняють, тільки якщо цей учитель напише заяву за власним бажанням. І після такого формулювання він може влаштуватися вже в сусідню школу. А якщо було допущено помилку, то такий педагог відразу йде в суд, а там вже має право говорити, що закон на його боці. Я б порадила всім управлінням та департаментам освіти разом із юристами проводити лікнеп для директорів шкіл на тему, як законно звільнити співробітника. Інакше відмитися від таких скандалів буде набагато складніше", – говорить Бондаренко.