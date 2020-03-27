Головна Новини
27 березня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Сумщині підтвердили смерть жінки від коронавірусу

2.2т
Читати матеріал російською

У жінки, яка померла в Конотопі Сумської області від пневмонії, підтвердили діагноз коронавірусу COVID- 19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Конотопа Артем Семеніхін, уточнивши, що небезпечною інфекцією заразилися і деякі родичі покійної.

У Конотопі від коронавірусу померла жінка

У Конотопі від коронавірусу померла жінка

1News.zp.ua

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в центральній районній лікарні, дав позитивний результат. Також позитивний експрестест на коронавірус у трьох її близьких родичів. Це коронавірус", – написав міський голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Суми
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги