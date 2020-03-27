На Сумщині підтвердили смерть жінки від коронавірусу

У жінки, яка померла в Конотопі Сумської області від пневмонії, підтвердили діагноз коронавірусу COVID- 19.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер Конотопа Артем Семеніхін, уточнивши, що небезпечною інфекцією заразилися і деякі родичі покійної.

У Конотопі від коронавірусу померла жінка 1News.zp.ua

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в центральній районній лікарні, дав позитивний результат. Також позитивний експрестест на коронавірус у трьох її близьких родичів. Це коронавірус", – написав міський голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Семеніхін 25 березня заявив, що в Конотопі від коронавірусу померла 76-річна жінка. Однак офіційно МОЗ цю інформацію не підтвердив.

Пізніше з'ясувалося, що пацієнтка не була внесена в офіційну статистику жертв COVID-19 через неправильний відбір матеріалу для аналізу.

Нагадаємо, що хвора на коронавірус жінка була родом із села Козацьке Конотопського району. Деякий час вона перебувала в реанімації і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

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